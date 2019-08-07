Смотрите, какая марка машин оказалась самой популярной среди жителей Эстонии в июле

В июле было продано 2426 новых автомобилей, что почти на триста больше, чем в прошлом году. В общей сложности за первые семь месяцев этого года было продано 16 359 новых автомобилей, что на 0,2 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Postimees.

Самыми популярными сегментами среди потребителей в июле продолжают оставаться средние внедорожники и легкие автомобили среднего класса, составляя 26,3 процента и 23,8 процента соответственно. Гибридные автомобили составляли около одной десятой от общего объема продаж в июле, а электромобилей поступило в продажу 12.

Популярной маркой в июле оказалась Toyota, их было продано 456 автомобилей. На втором месте Škoda - 345 автомобилей и на третьем - Renault с 231 машиной. Из моделей Toyota самыми продаваемыми оказались Corolla и RAV4 – их купили 162 и 159 раз соответственно. Третьей наиболее продаваемой моделью была Škoda Octavia (119 автомобилей).

Продажи грузовых автомобилей в этом году немного снизились, такая же тенденция наблюдалась в июле, когда продажи снизились на 1,2 процента в годовом исчислении. Продажи коммерческих автомобилей упали на 6,3 процента за первые семь месяцев.