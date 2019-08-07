На границе Таллинна идет активное строительство жилья

По словам руководителя фирмы Invego - девелопера района Tiskreoja Кристьяна-Тора Вяхи рядные дома расположены на очень хороших, залитых солнцем участках. «Все боксы расположены на небольшом расстоянии друг от друга, обеспечивая жителям приватность, поэтому их можно даже рассматривать как отдельные дома», - отметил Вяхи.

В микрорайоне запланировано три рядных дома по пяти боксов в каждом. Строительство первого дома, продажа боксов в котором уже идет, начнется в сентябре. В каждом из пяти боксов пять комнат, площадь внутреннего пространства – более 100 квадратных метров внутреннего пространства, имеется также просторная терраса и собственный двор. В зависимости от размера цены составляют 199 900 или 224 900 евро.

ФОТО: Invego.

По словам Вяхи, эти рядные дома делают уникальными, по сравнению с другими подобными рядными домами, дорогой высококлассный архитектурный проект и, как следствие, дорогостоящее строительство. «В то же время цены на эти 5-комнатные дома с террасами очень разумны, они хорошо подходят для больших семей, а также для людей, которые ценят простор», - добавил Вяхи.

В общей сложности на двенадцати гектарах земли жилого района Tiskreoja вдоль Раннамыйза-теэ вырастут 20 трехэтажных зданий на 400 квартир, первое из которых планируется завершить к весне. В районе также запланированы магазин и кафе, помещения для совместной работы, места для проведения развлекательных и спортивных мероприятий для всей семьи: оздоровительный километр, площадки для скейтборда и игр в мяч и большая детская игровая зона.