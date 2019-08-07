Ср, 7.08.2019
Эту дорогу хотят построить чисто по наитию, а вдруг станет что-то лучше. Андрес Санг

Maxima взяла в кредит 52 миллиона евро: на что потратят эти деньги?

Магазин Maxima на Калда-теэ.

ФОТО: Sille Annuk

Северный инвестиционный банк (СИБ) предоставит группе розничной торговли Maxima grupe кредит в размене 52 миллионов евро – средства будут направлены на инвестиции в сеть супермаркетов Maxima в Балтийских странах, сообщил банк.

Договор о предоставлении кредита на 10 лет с СИБ подписала компания группы Maxima LT.

В 2019-2021 году планируется обновить или построить 31 магазин, инвестировать в экологические системы охлаждения и заморозки, освещения, и в солнечные батареи.  

"Мы обязалась инвестировать в решения, которые повышают энергетическую эффективность в наших магазинах. Это не только позволит снизить затраты на деятельность – сэкономленные средства мы сможем направить на инновационные решения и чистые технологии", – отметил руководитель по финансовым вопросам Maxima grupe Виталиюс Раковскис.

Президент и гендиректор СИБ Генрик Норман утверждает, что проект повысит энергетическую эффективность розничного продавца. 

Maxima grupe владеет сетями супермаркетов Maxima (в Балтийских странах), Stokrotka (в Польше), T-Market (в Болгарии) и интернет-магазином Barbora.

Maxima grupe принадлежит группе Vilniaus prekyba, контролируемой литовским бизнесменом Нериюсом Нумавичюсом. 

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