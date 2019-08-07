«Это настоящий танк на колесах!»: эстонская компания разработала уникальный электросамокат

Ассортимент эстонского производителя электроскутеров Stigo в ближайшее время должен пополнить новый электросамокат, который должен помочь предприятию завоевать новые целевые аудитории, пишет Geenius.
В отличие от популярных среди пользователей самокатов производства Segway и Xioami новинка от эстонского предприятия в первую очередь предназначена для предприятий, предлагающих услуги аренды, и, по некоторым данным, Stigo уже заключила договор с одной из крупных европейских компаний, название которой пока остается тайной.
По словам директора по продажам и маркетингу Stigo Харольда Саара, разработанный ими электросамокат превосходит конкурентов: «Такого самоката еще никто не делал — у него большие колеса, он безопаснее, вся проводка и аккумуляторы надежно спрятаны в корпусе. Если обычные самокаты (используемые в прокатах — прим.ред.) живут около 28 дней, то мы построили настоящий танк, который будет служить очень долго».
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