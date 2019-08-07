Ср, 7.08.2019
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  • «Это настоящий танк на колесах!»: эстонская компания разработала уникальный электросамокат

«Это настоящий танк на колесах!»: эстонская компания разработала уникальный электросамокат

Электросамокат Stigo.

ФОТО: Скрншот с сайта stigobike.com

Ассортимент эстонского производителя электроскутеров Stigo в ближайшее время должен пополнить новый электросамокат, который должен помочь предприятию завоевать новые целевые аудитории, пишет Geenius.

В отличие от популярных среди пользователей самокатов производства Segway и Xioami новинка от эстонского предприятия в первую очередь предназначена для предприятий, предлагающих услуги аренды, и, по некоторым данным, Stigo уже заключила договор с одной из крупных европейских компаний, название которой пока остается тайной.

По словам директора по продажам и маркетингу Stigo Харольда Саара, разработанный ими электросамокат превосходит конкурентов: «Такого самоката еще никто не делал — у него большие колеса, он безопаснее, вся проводка и аккумуляторы надежно спрятаны в корпусе. Если обычные самокаты (используемые в прокатахприм.ред.) живут около 28 дней, то мы построили настоящий танк, который будет служить очень долго».

Читайте статью полностью на Geenius.

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