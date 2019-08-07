Скотланд-Ярд не нашел доказательств причастности Путина к делу Скрипалей

Британская полиция изучила, какое отношение президент России Владимир Путин мог иметь к применению нервно-паралитического вещества «Новичок» в Солсбери. Доказательств его причастности не нашли, пишет The Guardian.
Издание пишет, что «по оценкам британских спецслужб, Путин «вероятно» одобрил нападение на Сергея Скрипаля в марте 2018 года».
Глава контртеррористического подразделения британской полиции Нил Басу сказал, что полиции для предъявления подозрений по делу необходимо иметь доказательства «непосредственного участия». Пока что полиция смогла объявить только двоих подозреваемых.
«Мы – сотрудники полиции и должны исходить из доказательств. Есть огромное количество предположений о том, кто несет ответственность, кто отдавал приказы, но все они основываются на знаниях экспертов о России. Я должен опираться на доказательства», – заявил Басу.