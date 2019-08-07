Скотланд-Ярд не нашел доказательств причастности Путина к делу Скрипалей

Глава контртеррористического подразделения британской полиции Нил Басу сказал, что полиции для предъявления подозрений по делу необходимо иметь доказательства «непосредственного участия». Пока что полиция смогла объявить только двоих подозреваемых.

«Мы – сотрудники полиции и должны исходить из доказательств. Есть огромное количество предположений о том, кто несет ответственность, кто отдавал приказы, но все они основываются на знаниях экспертов о России. Я должен опираться на доказательства», – заявил Басу.