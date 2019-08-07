Картина дня: авария с эстонцами в Турции, поправки в Закон о гражданстве, трагическая смерть мальчика и увеличение отцовского отпуска

Эстонские туристы пострадали в аварии в Турции

Вчера вечером в Турции произошла автомобильная авария, в результате которой пострадали туристы из Эстонии, пять человек были госпитализированы. Присутствующие на месте представители компании Novatours находятся в постоянном контакте с эстонцами и ищут способы обеспечить их безопасную доставку домой. Читать далее...

В Тарту в Эмайыги утонул мужчина примерно 35 лет

В Тарту прохожие заметили в реке Эмайыги тело утонувшего мужчины. Что привело к трагическому происшествию, пока неизвестно. Читать далее...

Недавно освободившийся из спецшколы оборвал жизнь 13-летнего мальчика

Недавно в Пярну произошла трагедия: был прерван жизненный путь 13-летнего мальчика. Читать далее...

Отцовский отпуск продлят до 30 дней

Согласно постановлению, подписанному министром социальных дел Танелем Кийком, с 1 июля 2020 года отец ребенка в возрасте до трех лет сможет брать дополнительный отпуск продолжительностью 30 дней вместо нынешних 10. Читать далее...

Министерство социальных дел не поддержит поправки в Закон о гражданстве

Министерство социальных дел в четверг предложит не поддерживать план Социал-демократической партии о внесении изменений в Закон о гражданстве, поскольку считает, что он требует предварительно более основательного анализа. Читать далее...

Полиция ищет мужчину, который мог быть свидетелем уголовного преступления в Таллинне

Полиция просит помощи в установлении личности изображенного на фотографии мужчины – возможно, он сможет помочь в качестве вероятного свидетеля в расследовании одного уголовного дела. Мужчина попал в объектив камеры внешнего наблюдения 1 августа в 15 часов у квартирного дома в Таллинне на Нарвском шоссе. Читать далее...

Стартап-бизнесмен - о ста днях правительства: ужасно!

"Я не знаю ни одного стартап-предпринимателя, который сказал бы, что у нас сейчас все хорошо с правительством. Наоборот, одни говорят, что ситуация катастрофическая, другие - что слава богу, как-то еще живем", - описал инвестор и IT-предприниматель Аллан Мартинсон настроения, царящие в обществе эстонских стартап-фирм. Читать далее...

Яна Тоом в студии Postimees: зачастую EKRE говорит то, о чем думает Партия реформ

Депутат Европарламента от Центристской партии Яна Тоом рассказала в студии Postimees о том, что она думает о первых ста днях правительства, падении рейтинга центристов, отношении русских избирателей к партии, квазинацистских высказываниях Яака Мадисона, памятнике в Лихула и протестах в Москве. Читать далее...

Министр соцдел не в восторге: Хельме предлагает изменить закон об иностранцах

Министр социальных дел Танел Кийк (Центристская партия) направил министру внутренних дел Марту Хельме (EKRE) письмо с критикой изменений закона об иностранцах, так как видит в них негативное влияние на экономический рост и усиление напряженности на рынке труда. Читать далее...

Читатель интересуется: как бороться с теми, кто загрязняет окружающую среду?