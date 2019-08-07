Картина дня: трагическая смерть мальчика, увеличение отцовского отпуска и Яна Тоом о политической ситуации в стране

Недавно освободившийся из спецшколы оборвал жизнь 13-летнего мальчика

Недавно в Пярну произошла трагедия: был прерван жизненный путь 13-летнего мальчика. Читать далее...

Отцовский отпуск продлят до 30 дней

Согласно постановлению, подписанному министром социальных дел Танелем Кийком, с 1 июля 2020 года отец ребенка в возрасте до трех лет сможет брать дополнительный отпуск продолжительностью 30 дней вместо нынешних 10. Читать далее...

Яна Тоом в студии Postimees: зачастую EKRE говорит то, о чем думает Партия реформ

Депутат Европарламента от Центристской партии Яна Тоом рассказала в студии Postimees о том, что она думает о первых ста днях правительства, падении рейтинга центристов, отношении русских избирателей к партии, квазинацистских высказываниях Яака Мадисона, памятнике в Лихула и протестах в Москве. Читать далее...

Министр соцдел не в восторге: Хельме предлагает изменить закон об иностранцах

Министр социальных дел Танел Кийк (Центристская партия) направил министру внутренних дел Марту Хельме (EKRE) письмо с критикой изменений закона об иностранцах, так как видит в них негативное влияние на экономический рост и усиление напряженности на рынке труда. Читать далее...

Читатель интересуется: как бороться с теми, кто загрязняет окружающую среду?

В редакцию Rus.Postimees обратился читатель Сергей, который возмутился тем, чтобы люди в Валга выбрасывают мусор прямо возле дороги. Читать далее...

Почему Кремль боится московской оппозиции?

Мировые новостные агентства с тревожным удивлением сообщают о том, что в Москве каждую неделю задерживают более тысячи человек, которые выходят на мирные протестные прогулки, часто даже совсем без лозунгов. Главной московской картинкой стал не собянинский псевдоевропейский «урбанизм», но полчища полицейских и росгвардейцев в черной форме, разгоняющих и избивающих граждан дубинками. Читать далее...

Зеленский — Путину: пусть сепаратисты прекратят убивать наших людей

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным в связи с событиями в Донбассе. Читать далее...

В новые центры здоровья не найти семейных врачей

Министерство обещает дать дополнительное время на поиск врачей для центров здоровья, однако несмотря на это почти над всеми центрами нависла угроза возврата денег. Читать далее...

Рейтинги партий: поддержка EKRE упала до рекордно низкой отметки

Как показало исследование, проведенное фирмой Norstat Eesti по заказу Института общественных исследований, поддержка Партии реформ продолжает расти, а показатели Центристской партии и EKRE продолжают ухудшаться. Читать далее...

Приключения одного дорожного знака: украли, восстановили, заподозрили в незаконности и попросили убрать

Нарвитянин, чьи родители живут в доме 25 по проспекту Кангеласте, рассказал, что один из жильцов этого дома самовольно установил перед домом дорожный знак “Стоянка запрещена” и нанес желтой краской соответствующую дорожную разметку. В Департаменте городского хозяйства это опровергли, сообщив, что знак был установлен по заказу департамента, но у жителей это вызвало недовольство. Читать далее...

В детских садах Кесклинна перед началом учебного года не хватает работников

Перед началом учебного года из 25 детских садов района Кесклинн в семи не хватает в сумме 12 работников, половина вакансий предназначена для учителей с полной нагрузкой. Читать далее...

Занимавшаяся производством ИД-карт фирма Gemalto не возвращает Эстонии деньги