Немецкая полиция снова провела обыски в рамках эстонско-австрийского допингового дела

Специалист подозревается в причастности к допинговой схеме с участием другого немецкого врача – Марка Шмидта. Хегеле обвиняется в распространении ЭПО среди австрийских спортсменов.

В доме не были обнаружены запрещенные препараты, однако полиция забрала компьютер и другие носители информации для проведения проверки. Врач отрицает обвинения.

Ранее в связи с проведением «Операции Адерласс», которая началась с обыска во время ЧМ-2019 по лыжным видам спорта в австрийском Зеефельде, было установлено, что более 20 спортсменов из 5 видов спорта обращались к Шмидту для использования кровяного допинга.

«Они приехали сюда с большой кавалерией – человек 12-13. Лыжник Дюр и тренер Хайгель обвинили меня в том, что якобы я продавал им ЭПО. Полиция перевернула все в доме, даже ящик с нижним бельем моей жены. И не обнаружив ничего, они уехали несколько разочарованные.

Дюр обвиняет всех вокруг – хорватов, сербов, Марка Шидта, одного, второго… он делает на этом имя, наверное, получает от каждой газетной статьи все больше и больше. Конечно, было очевидным, что он обвинит и меня. Я был врачом ассоциации в группе выносливости. Поэтому даже удивительно, что ко мне пришли так поздно.

Я никогда в жизни не покупал и не заказывал ЭПО или что-то еще. И ничего не продавал. Но, наверное, кто-то надеялся.

У каждого спортсмена есть свой доктор. Мы порой даже не знаем, кто это и чем они занимаются.

Думаю, мне ничего не грозит. Я даже не нанимал адвоката, потому что это стоит тысячу евро и совершенно мне не нужно», – сказал Хегеле.