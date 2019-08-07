Видео: в США полицейские провели по городу чернокожего на веревке

Фотография двух конных офицеров, ведущих по улице афроамериканца на веревке, привязанной к надетым на него наручникам, вызвала возмущение у общественности. Пользователи соцсетей указали на то, что похожим образом водили рабов во времена рабства в США.

Шеф местной полиции Вернон Хейл объяснил, что полицейские решили не ждать служебный транспорт, чтобы отвезти задержанного в участок. Шеф полиции подчеркнул, что такая техника значится в руководствах, но его подчиненные приняли неправильное решение и впредь такого не допустят. Он отметил, что полицейские могли подождать служебный транспорт, и что руководство изменят, чтобы впредь не допустить подобного случая.