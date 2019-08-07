Видео: в США полицейские провели по городу чернокожего на веревке
Полиция города Гэлвстон в американском штате Техас принесла извинения после того, как двое конных офицеров провели по городу чернокожего на привязи, сообщает The Guardian.
Фотография двух конных офицеров, ведущих по улице афроамериканца на веревке, привязанной к надетым на него наручникам, вызвала возмущение у общественности. Пользователи соцсетей указали на то, что похожим образом водили рабов во времена рабства в США.
Шеф местной полиции Вернон Хейл объяснил, что полицейские решили не ждать служебный транспорт, чтобы отвезти задержанного в участок. Шеф полиции подчеркнул, что такая техника значится в руководствах, но его подчиненные приняли неправильное решение и впредь такого не допустят. Он отметил, что полицейские могли подождать служебный транспорт, и что руководство изменят, чтобы впредь не допустить подобного случая.
Сообщается, что 43-летний подозреваемый был задержан за вторжение. Его отпустили под залог.