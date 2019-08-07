Яна Тоом в студии Postimees: у меня недостаточно информации, чтобы осуждать подавление протестов в Москве

«Хотелось бы похвалить родную партию, но не очень получается», - сказала Тоом, отметив при этом, что такова в принципе эстонская политическая традиция, по которой любое правительство сравнивают с землей после первых ста дней.

В качестве достижений нынешнего правительства Тоом отметила составленный план по борьбе с семейным насилием. Она также напомнила, что при нынешнем правительстве был поднят вопрос о том, как бороться с арендованной рабочей силой, поправившись, что речь идет не о борьбе с ней, а о противодействии возникновению современной форме рабовладения.

В то же время на вопрос о том, одобряет ли она тем самым деятельность Марта Хельме на посту министра внутренних дел, Тоом ответила, что не одобряет и всякий раз встает вопрос о том, нельзя ли было сделать все эти хорошие вещи в другом составе. «При этом правительстве я не вижу прорывов, которых нельзя было бы достигнуть с другой коалицией», - заметила Тоом. При этом на вопрос ведущей, действительно ли Тоом пытается продавить коалицию с Партией реформ, политик уклончиво ответила, что в любом случае не собирается делать этого с помощью СМИ, хотя и недовольна партнерами по нынешней коалиции, поскольку ей постоянно приходится давать пояснения относительно их поступков.

Тоом также прокомментировала падение рейтинга центристов, заметив, что рост поддержки реформистов был вызван деятельностью самой Центристской партии. «Я была против этой коалиции с самого начала», - напомнила Тоом, заметив, что ей не нравится, когда говорят об изменении риторики (EKRE), поскольку на самом деле речь идет о ценностях. «EKRE должна взглянуть в зеркало, заткнуться и сосредоточиться на работе, но я думаю, что этого не произойдет, поскольку они находятся в перманентном запале кампании», - сказала Тоом. Что касается реформистов как возможного партнера, Тоом отметила, что зачастую EKRE говорит то, что думает Партия реформ, поэтому для нее как для русского человека большой разницы нет. Кроме того, она заметила, что нынешний коалиционный договор не содержит пункта о переводе всех русских школ на эстонский язык со следующего года, как это предлагали реформисты.

На вопрос ведущей относительно квазинацистских высказываний евродепутата Яака Мадисона и «окончательного решения» вопроса о мигрантах, Тоом назвала коллегу по Европарламенту полным дураком. «Очевидно, это и есть его мировоззрение. Посмотришь на них: хорошо воспитан, говорит аргументированно, но от того, что он говорит, волосы встают дыбом».

Тоом также попросили прокомментировать решение эстонского правительства не признавать российские паспорта, выданные жителям Донецкой и Луганской областей Украины. На вопрос о том, на чьей стороне в данном случае она находится – на стороне министра Урмаса Рейнсалу или посольства РФ, Тоом ответила: «Я остаюсь на стороне этих людей. Я изучала, возможно ли там вообще получить украинский паспорт, и выходит, что не особенно». Она отметила, что для получения украинского паспорта человеку пришлось бы покинуть территории сепаратистов, и зачастую для этого существуют не только финансовые препятствия, поскольку отношения в регионе очень сложны. «Получается, что мы наказываем самих этих людей», - заметила Тоом.

Прозвучали и вопросы относительно санкций, введенных против России, возврата российской делегации права голоса в ПАСЕ и реакции власти на протесты, проходящие сейчас в России в связи с предстоящими выборами. «Я не видела ни одного цивилизованного подавления протеста ни в одной стране», - сказала Тоом. «Вы сейчас однозначно осуждаете непропорциональное применение силы со стороны путинского режима против демонстрантов в Москве?» - спросила ведущая. «У меня недостаточно информации, чтобы однозначно что-то осуждать или нет. Я в это не углублялась», - ответила Тоом, указав при этом на едва ли не единственный случай подобного подавления протеста в Эстонии во время бронзовых ночей и сославшись на то, что и в США не все вполне благополучно с правами человека.