Twitter передавал данные пользователей без их согласия

Вы доверяете нам следовать вашему выбору, и мы потерпели неудачу. Мы сожалеем, что это произошло, и предпринимаем шаги, чтобы не допустить повторения подобной ошибки, — говорится в сообщении компании.

Кроме того, как отметили разработчики, в рамках размещения более релевантной рекламы с сентября 2018 года Twitter мог показывать объявления на основе выводов компании об используемых юзерами устройствах, даже если они не дали на это разрешения. При этом соответствующие данные оставались в компании и не содержали таких вещей, как пароли или электронные почты из учётных записей.