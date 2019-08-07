Хельме: поступление акциза от крепкого алкоголя выросло в три раза

"Мы видим, что акциз на алкоголь в январе, марте, мае и июне поступал хуже, чем значилось в бюджетном прогнозе и весеннем прогнозе, – написал Мартин Хельме в соцмедиа. – В июле, напротив, мы видим очевидное превышение прогнозируемых поступлений".

В части крепкого алкоголя рост составил почти 174%. Хельме добавил, что это предварительные цифры.

"Как правило, в начале августа мы получаем цифры за июнь, но по алкоголю и топливу за прошлый месяц мы получаем предварительные (или неполные) данные уже в начале следующего месяца. Следовательно, показатели акциза на алкоголь за июль уже можно увидеть. Отсутствует статистика крупных магазинов в таллиннских портах, которая в любом случае сделает картинку еще лучше", – отметил Хельме.

По словам министра, ненамного сократилось и количество пересечений границы с Латвией.

Пока нет июльской статистики по поступлениям налога с оборота, но Хельме ожидает, что и здесь будет улучшение по сравнению с июнем.