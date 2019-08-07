Хельме: поступление акциза от крепкого алкоголя выросло в три раза

В июле поступление акциза на алкоголь было на 40% выше в сравнении с тем же месяцем 2018 года, сообщил министр финансов Мартин Хельме со ссылкой на свежие данные налогового департамента, пишет BNS.
"Мы видим, что акциз на алкоголь в январе, марте, мае и июне поступал хуже, чем значилось в бюджетном прогнозе и весеннем прогнозе, – написал Мартин Хельме в соцмедиа. – В июле, напротив, мы видим очевидное превышение прогнозируемых поступлений".
В части крепкого алкоголя рост составил почти 174%. Хельме добавил, что это предварительные цифры.
"Как правило, в начале августа мы получаем цифры за июнь, но по алкоголю и топливу за прошлый месяц мы получаем предварительные (или неполные) данные уже в начале следующего месяца. Следовательно, показатели акциза на алкоголь за июль уже можно увидеть. Отсутствует статистика крупных магазинов в таллиннских портах, которая в любом случае сделает картинку еще лучше", – отметил Хельме.
По словам министра, ненамного сократилось и количество пересечений границы с Латвией.
Пока нет июльской статистики по поступлениям налога с оборота, но Хельме ожидает, что и здесь будет улучшение по сравнению с июнем.
"С поступлением налога с оборота в этом году были проблемы: в первом полугодии поступило на 32 млн евро меньше, чем предполагалось в бюджете. Правда, по сравнению с весенним прогнозом поступило на 4 млн евро меньше, – отметил министр. – Поскольку магазины начали снижать цены в июле, то логично, что в августе эти тенденции продолжатся. За пару-тройку месяцев станет ясно, принесут ли наши изменения в налоговой сфере большие доходы, чем ожидалось при старых ставках. Июльские цифры позволяют надеяться, что да".