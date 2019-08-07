Прокуратура обвиняет бывшего вице-мэра Тарту в коррупции, подозрение во взяточничестве снято

Согласно обвинению, с 2015 по 2017 год бывший вице-мэр Тарту Валво Семиларски более 30 раз участвовал на заседаниях горуправы в принятии решений или предшествовавшей им деятельности, от которых должен был воздержаться из-за личных интересов.

Деятельность и решения, от которых Семиларски не воздержался, были в числе прочего связаны с действовавшими в Тарту коммерческими предприятиями, с владельцами или руководителями которых он активно общался на личном уровне во внерабочее время.

По словам прокурора по особым делам Лыунаской окружной прокуратуры Маргуса Гросса, Семиларски с данными компаниями связывали дружеские отношения через руководителей и владельцев, а также коммерческие интересы.

Объем нарушений, согласно обвинению, был большим, а в одном случае даже очень большим - свыше 400 000 евро. Во всех этих случаях, где Валво Семиларски принимал участие в принятии решений, он должен был из-за личных интересов воздержаться от участия, но в 30 с лишним случаях он этого не сделал, отмечает прокурор.

В июле этого года в прокуратуре дополнительно заслушали подозреваемого в даче взятки. "Ранее, во время досудебного расследования подозреваемый следователям показаний не давал. Сейчас мы заслушали подозреваемого снова, и он раскрыл связи между коммерческими товариществами, к которым он имеет отношение, и Валво Семиларски. В свете этих новых обстоятельств было невозможно предъявить Валво Семиларски обвинение во взяточничестве. В криминальном производстве было достаточно доказательств для предъявления подозрения во взяточничестве Валво Семиларски, но для предъявления обвинения этого недостаточно", - сказал Гросс.

Валво Семиларски было предъявлено подозрение в нарушении ограничения на деятельность и взяточничестве. Оба эти преступления являются преступлениями второй степени. Прокуратура прекратила производство по подозрению во взяточничестве, по остальной части уголовное дело направлено в суд.

Нарушение ограничения на деятельность, по словам Гросса, является серьезным коррупционным преступлением, которое влияет на честную конкуренцию между предприятиями и за счет этого - на доверие к государству.

"Хотя нарушитель ограничения на деятельность прямой личной выгоды не получает, ее получают предприятия и люди, на которых повлияла его деятельность, поскольку они получают преимущество перед другими при ведении дел с горуправой", - добавил Гросс.

Защитник Валво Семиларски Оливер Няэс сообщил, что в постановлении, подписанном прокурором по особым делам Маргусом Гроссом, говорится, что криминальное производство прекращается как в отношении Айво Пярна, которого ранее прокуратура подозревала в даче взятки, так и в отношении Валво Семиларски, которого прокуратура подозревала в принятии взятки.

Сам Валво Семиларски признал, что с одной стороны эта новость стала облегчением для него, поскольку он с самого начала следствия знал, что невиновен. "Я это неоднократно говорил следователям, прокурору и общественности, и вот, наконец, послание дошло до адресата. Мне жаль, что на автобусный тендер в Тарту легла такая негативная печать со стороны Полиции безопасности и прокуратуры, ставшая причиной неудобств не только для меня, но и для других хороших чиновников тартуской горуправы", - прокомментировал Семиларски.

"Когда меня задержали, прокуратура и Полиция безопасности сразу провели пресс-конференцию, на которой сообщили всей Эстонской Республике, что власти Тарту, одного из самых влиятельных самоуправлений, оказались продажными. Эти подозрения в продажности, которыми они открыто бросались, сопровождали меня почти два года. Теперь, когда выяснилось, что эти утверждения и подозрения оказались ложью, прокуратура не хочет об этом говорить ни слова", - добавил Семиларски.