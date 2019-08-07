В ночь на 8 августа могут быть сбои в работе электронных каналов Swedbank

Об этом BNS сообщила пресс-служба банка. Финансовое учреждение принесло клиентам извинения за возможные неудобства, и рекомендовало им запланировать пользование интернет-банком и банковскими карточками с таким расчетом, чтобы это не помешало их банковским операциям.