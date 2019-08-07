В ночь на 8 августа могут быть сбои в работе электронных каналов Swedbank

В ночь на четверг, 8 августа, с 00:00 до 04:30 в ходе плановых работ по обслуживанию ИТ-систем могут возникать кратковременные сбои в работе мобильного и интернет-банка, банковских карточек и банковских автоматов.
Об этом BNS сообщила пресс-служба банка. Финансовое учреждение принесло клиентам извинения за возможные неудобства, и рекомендовало им запланировать пользование интернет-банком и банковскими карточками с таким расчетом, чтобы это не помешало их банковским операциям.
Банк напомнил, что круглосуточно необходимую информацию можно получить по телефону Swedbank 6 310 310.