Ср, 7.08.2019
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В ночь на 8 августа могут быть сбои в работе электронных каналов Swedbank

Swedbank.

ФОТО: Ints Kalnins / Reuters

В ночь на четверг, 8 августа, с 00:00 до 04:30 в ходе плановых работ по обслуживанию ИТ-систем могут возникать кратковременные сбои в работе мобильного и интернет-банка, банковских карточек и банковских автоматов.

Об этом BNS сообщила пресс-служба банка. Финансовое учреждение принесло клиентам извинения за возможные неудобства, и рекомендовало им запланировать пользование интернет-банком и банковскими карточками с таким расчетом, чтобы это не помешало их банковским операциям.

Банк напомнил, что круглосуточно необходимую информацию можно получить по телефону Swedbank 6 310 310.

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