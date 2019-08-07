В Финляндии к 2030 году могут закрыться до 40% магазинов

Как подсчитали в организации, к 2030 году из-за цифровизации, урбанизации, конкуренции на международном рынке и старения населения в стране исчезнет 20 – 40% розничных и оптовых точек. Больше всего в коммерческом секторе пострадают в связи с ростом онлайн-торговли специализированные магазины.

По данным Федерации торговли, сокращается количество коммерческих предприятий, созданных не более пяти лет назад, особенно в сфере узкоспециализированной и оптовой торговли. Тревогу экспертов вызывает также риск снижения занятости, ведь торговля приносит стране 10% ВВП и является самой крупной сферой для трудоустройства молодёжи.