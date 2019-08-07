В Ласнамяэ построят театральное здание за 3,4 млн евро

Фирма Eston Ehitus AS, Таллиннский городской театр и Департамент городского имущества подписали договор на строительство производственного комплекса для Таллиннского городского театра на улице Суур-Сыямяэ. Стоимость договора, заключенного по результатам успешного тендера, составляет 3,4 млн евро плюс налог с оборота.
«Чтобы иметь возможность работать над искусством высочайшего уровня, неизбежно требуется производственная деятельность — для качественной постановки нужны чистые костюмы, бутафория, а также строительная деятельность для оформления сцены. Вероятно, все посетители Городского театра задавались вопросом, где театр занимался всем этим до сих пор, поскольку имеющиеся помещения в Старом городе довольно тесны», — сообщил посредством пресс-релиза Герд Мюллер, председатель правления концерна Nordecon, в который входит фирма Eston Ehitus.
Директор Таллиннского городского театра Райво Пылдмаа подтвердил, что данный производственный комплекс крайне необходим театру для дальнейшей работы.
"Это очень важный шаг для того, чтобы Городской театр мог идти вперед к своей мечте отремонтированного здания театра в 9-м квартале Старого города. До сих пор театр создавал декорации в подвале "на коленках", а теперь мастера получат современные условия и средства для работы", - объяснил он.
В складском и производственном комплексе будет оборудован склад для костюмов, реквизита, декораций, мебели и готовой продукции, мастерская металлообработки и столярная мастерская; помещение для монтажа декораций; покрасочная; мастерская для бутафории; зал для росписи; гаражи; помывочная кухня (уход за костюмами); технические помещения; помещения для работников, кабинеты для совещаний и бытовые помещения.
Договором предусматривается снос ограды и холла с двускатной крышей, расположенных по адресу Суур-Сыямяэ, 44d, возведение нового здания, а также строительство инженерных сетей, дорог и площадок, озеленения и ограждений, необходимых для обслуживания производственного комплекса. Площадь всего участка составляет 4663 квадратных метра, на участке запланирован производственный комплекс закрытой площадью 3463,7 квадратных метра. Строительные работы будут начаты в августе 2019 года и продлятся до июля 2020 года.