В Ласнамяэ построят театральное здание за 3,4 млн евро

«Чтобы иметь возможность работать над искусством высочайшего уровня, неизбежно требуется производственная деятельность — для качественной постановки нужны чистые костюмы, бутафория, а также строительная деятельность для оформления сцены. Вероятно, все посетители Городского театра задавались вопросом, где театр занимался всем этим до сих пор, поскольку имеющиеся помещения в Старом городе довольно тесны», — сообщил посредством пресс-релиза Герд Мюллер, председатель правления концерна Nordecon, в который входит фирма Eston Ehitus.

Директор Таллиннского городского театра Райво Пылдмаа подтвердил, что данный производственный комплекс крайне необходим театру для дальнейшей работы.

"Это очень важный шаг для того, чтобы Городской театр мог идти вперед к своей мечте отремонтированного здания театра в 9-м квартале Старого города. До сих пор театр создавал декорации в подвале "на коленках", а теперь мастера получат современные условия и средства для работы", - объяснил он.

В складском и производственном комплексе будет оборудован склад для костюмов, реквизита, декораций, мебели и готовой продукции, мастерская металлообработки и столярная мастерская; помещение для монтажа декораций; покрасочная; мастерская для бутафории; зал для росписи; гаражи; помывочная кухня (уход за костюмами); технические помещения; помещения для работников, кабинеты для совещаний и бытовые помещения.