Лидер эстонского рынка розничной торговли планирует расширение в Болгарии

"Этот стратегический шаг делается с целью укрепить свои позиции в Пловдиве, где сейчас у нас три магазина T-Market. Процесс интегрирования новых магазинов мы начнем после получения разрешения Комиссии по защите конкуренции", – сказал для пресс-релиза группы глава Maxima Bulgaria Петер Павлов.