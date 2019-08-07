Компания Bolt не выдержала конкуренции и прекратила свои услуги в Париже

Компания, однако, пока не планирует покидать Париж, так как ждет, когда ситуация улучшится. «Мы ждем, пока рынок прояснится, а затем планируем вернуться, точное время сейчас сложно предсказать», - сказала BNS глава отдела корпоративных связей со СМИ Карин Касе.

По ее словам, в других городах таких проблем нет. «В настоящее время мы предлагаем самокаты в 6 городах - Таллинне, Пярну, Риге, Вильнюсе, Каунасе и Мадриде. В этих городах дела идут хорошо и люди ответственно относятся к самокатам», - добавила Касе.

Париж был первым городом, в котором компания прошлой осенью запустила сервис использования электрических самокатов. Этой весной Парижский окружной суд предоставил компании право использовать товарный знак Bolt, оставив без этого права Bolt Mobility, еще одну компанию по аренде электрических самокатов, связанную с Усэйном Болтом.