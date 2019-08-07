Сейм Литвы не одобрил поправки, запрещающие курение на балконах

Эта инициатива вызвала широкие дискуссии среди политиков, правительство приняло решение с третьего раза, сообщает BNS.

В правительственной справке отмечается, что контроль над реализацией такого запрета потребовал бы непропорционально больших финансовых и человеческих ресурсов, доказательный процесс был бы сложным и потребовал бы много времени.

Министерство внутренних дел утверждает, что даже после принятия поправок не будет запрещено курить в местах, из которых дым может попасть в квартиры других жителей – например, через открытые окна, входы на лестничные клетки, проходы между домами, воздуховоды.

"Мы предлагаем больше предавать гласности, больше говорить о вреде курения, просвещать людей", – заявил на заседании глава МИД Эймутис Мисюнас.

С 2014 года сейм несколько раз отклонял предложение запретить курение на балконах. Противники поправок заявляют, что этот запрет будет невозможно реализовать.