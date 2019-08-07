Видео: эстонские туристы пострадали в аварии в Турции

Данную информацию подтвердили в Министерстве иностранных дел, не став уточнять, о скольких пострадавших идет речь.

"Мы в курсе данного случая", – сказала пресс-секретарь Министерства иностранных дел Лийза Тоотс.

Она уточнила, что в министерстве следят за ситуацией совместно с посольством в Анкаре и почетным консулом в Анталии. При необходимости министерство готово оказать помощь пострадавшим.

ТАСС сообщает, что вечером 6 августа в гористой области в окрестностях турецкой Аланьи туристический микроавтобус, перевозивший иностранных граждан по экскурсионной программе «Джип сафари», не справился с управлением, опрокинулся в кювет.

"В результате ДТП шесть граждан России были доставлены в больницы провинции [Анталья] с повреждениями различной степени тяжести, - указали в диппредставительстве РФ. - Все наши граждане находятся в сознании, тяжело пострадавших нет".

Ранее телеканал Haberturk сообщил, что семь иностранных туристов пострадали в Турции в результате аварии. Группа туристов направилась в сафари-тур в каньон Сападере. Канал Haberturk опубликовал видео.