Ср, 7.08.2019
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  • Полиция ищет мужчину, который мог быть свидетелем уголовного преступления в Таллинне

Полиция ищет мужчину, который мог быть свидетелем уголовного преступления в Таллинне

Полиция просит помощи в установлении личности.

ФОТО: Veebikonstaabel Jana Frolova

Полиция просит помощи в установлении личности изображенного на фотографии мужчины – возможно, он сможет помочь в качестве вероятного свидетеля в расследовании одного уголовного дела. 

Мужчина попал в объектив камеры внешнего наблюдения 1 августа в 15 часов у квартирного дома в Таллинне на Нарвском шоссе.

Полиция просит этого мужчину, либо людей, узнавших его, позвонить в службу по борьбе с преступлениями против личности криминального бюро Пыхьяской префектуры по номерам 612 4676 и 5343 0782, либо написать на адрес pohja.isikuvihje@politsei.ee.

Если вы знаете этого мужчину, сообщите по номеру 6124676.

ФОТО: Veebikonstaabel Jana Frolova

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