Полиция ищет мужчину, который мог быть свидетелем уголовного преступления в Таллинне

Мужчина попал в объектив камеры внешнего наблюдения 1 августа в 15 часов у квартирного дома в Таллинне на Нарвском шоссе.

Полиция просит этого мужчину, либо людей, узнавших его, позвонить в службу по борьбе с преступлениями против личности криминального бюро Пыхьяской префектуры по номерам 612 4676 и 5343 0782, либо написать на адрес pohja.isikuvihje@politsei.ee.