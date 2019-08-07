Полиция просит помощи: в Рапламаа пропал 69-летний Рейн

По данным полиции, последний раз с мужчиной входили в контакт по телефону 26 июня. Видели Рейна в последний раз 25 или 26 июня в Рапла в магазине на улице Алу. Куда он мог направиться после этого, к сожалению, неизвестно.

Рейн придерживается подвижного образа жизни и ежедневно передвигается на относительно новом велосипеде белого цвета. За один раз он способен проехать довольно большие расстояния и может находиться как в Рапламаа, так и в Харьюмаа. Чаще всего он ездит в районах Кодила, Рапла, Марьямяэ и Варбола, а также в окрестностях Кохила и Керну.

Близкие и знакомые начали беспокоиться за судьбу мужчины после того, как он несколько дней не ночевал дома и с ним не удавалось больше связаться. В центр тревоги о его исчезновении сообщили 24 июля.

Раплаский участковый Элле Тикки сказала, что о возможных местах пребывания Рейна полицейские собирали информацию у его знакомых и в различных учреждениях. Были проверены места, о которых точно известно, что Рейн часто бывал там, проезжая на велосипеде. Пока все действия полиции результата не принесли.

У Рейна седоватые волосы, худощавое телосложение, рост примерно 170 см. Он может передвигаться на белом женском велосипеде, с собой у него может быть красная спортивная сумка. К сожалению, неизвестно, во что был одет Рейн, когда выходил из дома в последний раз. Обычно он носит шапку, длинные брюки, кофту или куртку, а сверху - жилет с отражателями.