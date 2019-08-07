Галерея: берем пример со шведов и идем дальше
Эта квартира площадью 34 кв. м в Стокгольме — наглядное пособие, как выжать максимум из небольшого жилья, что особенно актуально и в наших реалиях. Рассмотрим приведенный блогом Pufik пример и прикинем, как перенести хорошую идею в ласнамяэскую однушку.
Итак, изначально это была обычная для центральной части Стокгольма однокомнатная квартира, но дизайнеры решили уменьшить кухню и за счет этого оборудовать хоть и небольшую, но отдельную спальню.
Конечно, есть тут и свои подводные камни — спальня получилась без окон, но благодаря максимально светлой отделке стен, в ней довольно уютно — отличный вариант для тех, кому важно иметь отдельное спальное место. Ну а в остальном все очень функционально и по-скандинавски стильно.
А теперь представьте себе таллиннскую однокомнатную квартиру примерно такой же площади. Обычно, желая ее перепланировать, кухню переносят в комнату, а спальня, оказавшись на кухне, превращает квартиру в двухкомнатную.
Если вам не нужна большая кухня и вы не желаете городить кухню в комнате, постройте в имеющейся кухне перегородку, а около окна выпилите соответствующий проем. Все нужно делать, разумеется, по проекту. Тогда у вас тоже появится спаленка без окна со входом из прихожей и просторная гостиная с открытым кухонным уголком и двумя окнами. Почему бы нет?