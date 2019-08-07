Галерея: берем пример со шведов и идем дальше

Итак, изначально это была обычная для центральной части Стокгольма однокомнатная квартира, но дизайнеры решили уменьшить кухню и за счет этого оборудовать хоть и небольшую, но отдельную спальню.

Конечно, есть тут и свои подводные камни — спальня получилась без окон, но благодаря максимально светлой отделке стен, в ней довольно уютно — отличный вариант для тех, кому важно иметь отдельное спальное место. Ну а в остальном все очень функционально и по-скандинавски стильно.

А теперь представьте себе таллиннскую однокомнатную квартиру примерно такой же площади. Обычно, желая ее перепланировать, кухню переносят в комнату, а спальня, оказавшись на кухне, превращает квартиру в двухкомнатную.