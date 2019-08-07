Пассажиры ругают водителей Atko, которые теперь останавливаются на пустых остановках

В последнее время на водителей компании Atko в Нарве поступило сразу несколько жалоб - автобусы проезжали остановки, причем в одном случае автобус проехал мимо инспектора Департамента шоссейных дорог, который проверял качество работы фирмы. Чтобы избежать подобных случаев, руководство фирмы велело водителям останавливаться у каждой остановки - даже если на остановке никого нет, и никто на ней не выходит. Доверенное лицо профсоюза работников Atko Анатолий Андерсон рассказал, что теперь пассажиры недовольны водителями еще больше, поскольку не понимают, зачем нужно стоять на пустых остановках.
На прошлой неделе, комментируя жалобы на водителей по просьбе “Северного побережья”, отвечающий за транспорт городской чиновник Вера Михайлова и руководитель Atko Bussiliinid в Нарве Алексей Андреев сообщили, что водители обязаны останавливаться даже у пустых остановок.
По словам Анатолия Андерсона, после жалоб водители действительно получили такое распоряжение. Продавая билеты, они знают, на каких остановках никто не выходит, и раньше проезжали эти остановки, если на них также не было пассажиров “на вход”. На дачных маршрутах загрузка очень неравномерная - есть остановки буквально в лесу, на которых редко бывают пассажиры, а есть многолюдные остановки, после которых автобус оказывает полон. Теперь, говорит Анатолий Андерсон, бессмысленные, с точки зрения пассажиров, остановки вызывают у последних недовольство, и постоянно случаются перепалки между водителями и пассажирами.
“Теперь, когда узнаешь, что поедешь в сады, даже настроение падает, потому что знаешь, что к концу дня ты будешь выжат”, - говорит Андерсон.
По словам доверенного лица профсоюза, дополнительную проблему создает непродуманное расписание. Водитель должен подъезжать к остановкам и отъезжать от них в установленное время (в расписание указано, что погрешность может составлять три минуты, но проверяющие Департамента шоссейных дорог требуют соблюдения расписания минута в минуту). Но, если останавливаться на каждой остановке на маршруте №37, автобус начинает опаздывать. На большинстве других маршрутов, наоборот, водители вынуждены просто ждать на остановке, чтобы не прибыть на следующую остановку раньше времени. Пассажиры, опять же, недовольны тем, что им приходится сидеть в автобусе, который просто стоит на месте.
Анатолий Андерсон отмечает, что крайними в этой ситуации оказываются именно водители. Они либо принимают на себя недовольство пассажиров, либо лишаются премии за несоблюдение расписания.