Пассажиры ругают водителей Atko, которые теперь останавливаются на пустых остановках

На прошлой неделе, комментируя жалобы на водителей по просьбе “Северного побережья”, отвечающий за транспорт городской чиновник Вера Михайлова и руководитель Atko Bussiliinid в Нарве Алексей Андреев сообщили, что водители обязаны останавливаться даже у пустых остановок.

По словам Анатолия Андерсона, после жалоб водители действительно получили такое распоряжение. Продавая билеты, они знают, на каких остановках никто не выходит, и раньше проезжали эти остановки, если на них также не было пассажиров “на вход”. На дачных маршрутах загрузка очень неравномерная - есть остановки буквально в лесу, на которых редко бывают пассажиры, а есть многолюдные остановки, после которых автобус оказывает полон. Теперь, говорит Анатолий Андерсон, бессмысленные, с точки зрения пассажиров, остановки вызывают у последних недовольство, и постоянно случаются перепалки между водителями и пассажирами.

“Теперь, когда узнаешь, что поедешь в сады, даже настроение падает, потому что знаешь, что к концу дня ты будешь выжат”, - говорит Андерсон.

По словам доверенного лица профсоюза, дополнительную проблему создает непродуманное расписание. Водитель должен подъезжать к остановкам и отъезжать от них в установленное время (в расписание указано, что погрешность может составлять три минуты, но проверяющие Департамента шоссейных дорог требуют соблюдения расписания минута в минуту). Но, если останавливаться на каждой остановке на маршруте №37, автобус начинает опаздывать. На большинстве других маршрутов, наоборот, водители вынуждены просто ждать на остановке, чтобы не прибыть на следующую остановку раньше времени. Пассажиры, опять же, недовольны тем, что им приходится сидеть в автобусе, который просто стоит на месте.