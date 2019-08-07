Стартап-бизнесмен - о ста днях правительства: ужасно!

Завтра исполняется сто дней правительству EKRE, Isamaa и Центристской партии. По этому случаю Postimees спросил у предпринимателей, какую оценку они дают работе руководителей государства.

"Я уже немолодой человек и понимаю, что все системы работают по инерции. Построенное ранее нельзя полностью загубить за сто дней. Но если так будет продолжаться, это возможно", - сказал Мартинсон, стоявший у истоков многих компаний.

Его последнее предприятие - Xolo, призванное максимально облегчить жизнь работников-фрилансеров.

"Иностранцы - клиенты, партнеры, инвесторы и работники - спрашивают и выражают обеспокоенность. Ты, конечно, можешь им объяснить, но есть вещи, которые не умещаются в культурный контекст; вещи, которые связываются с нацеленным в будущее государством, каким Эстония была до сих пор", - объяснил Мартинсон.

В качестве примера страны, в которую талантливые люди больше не хотят ехать, он назвал Венгрию.

По его словам, дело в том, что иностранцы, которых сюда заманивают, смотрят не только на конкретную фирму, но и в более широком смысле на культурное и общественное пространство. "Вы бы хотели поехать работать в страну, где не терпят белых? Вряд ли", - сказал бизнесмен.

Предприятия самого Мартинсона напрямую "под раздачу" пока не попали. Ни один иностранный работник не уехал и ни один инвестор не отказался от инвестирования. Кроме того, правительство не рассматривало за это время ни одного конкретного законопроекта, который усложнял бы жизнь стартап-фирмам.

"В тоже время, общая среда стала враждебнее. Посмотрите, что пишут в группах Фейсбука иностранные резиденты, как на них смотрят на улицах", - отметил он.

По словам Мартинсона, нужно понять, что технологическое производство базируется на инновациях и на свободном передвижении людей, идей и денег. "Первое правило таково, что мы ломаем границы, устои, преграды. Что мы все делаем немного по-другому", - описал он.

"Для этого весь технологический мир ищет новую среду для роста. В то же время, это далеко от того, что сейчас рекламируют некоторые члены правительства Эстонии".