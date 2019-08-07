Американский штат Луизиана запускает продажу медицинской марихуаны

По всей Луизиане лицензию на выдачу медицинской марихуаны имеют девять аптек. Большинство из них планируется открыть на этой неделе.

Луизиана присоединяется к более чем 30 другим штатам США, которые разрешают медицинскую марихуану в той или иной форме.

Один из двух санкционированных государством производителей GB Sciences начал доставлять медицинскую марихуану в зарегистрированные амбулатории Луизианы во вторник, 6 августа, после того, как государственные регуляторы недавно завершили финальные испытания и очистили продукцию для выпуска.

Сотни пациентов в Луизиане ожидали начала программы после многих лет работы законодателей, которые в 2015 году создали нормативную базу для распространения медицинского каннабиса.

Согласно закону 2015 года и принятым с тех пор дополнительным поправкам, штат Луизиана разрешает медицинской марихуане лечить длинный список заболеваний и расстройств, таких как рак, судорожные расстройства, эпилепсия, глаукома, посттравматическое стрессовое расстройство и болезнь Паркинсона.

Восемьдесят восемь докторов по всему штату имеют разрешения на выдачу рекомендационных форм для покупки медицинского каннабиса в Луизиане.

Марихуана может быть доступна в виде масел, капсул, жидкостей для местного применения и ингаляторов, например, используемых пациентами, страдающими астмой, но не в форме для курения.

Первым продуктом GB Sciences будет жидкая настойка в трех разных концентрациях. Джон Дэвис, президент GB Sciences в Луизиане, сказал, что он ожидает, что через месяц появятся растворимые полоски для перорального приема, а затем кремы для местного применения.