Американский штат Луизиана запускает продажу медицинской марихуаны

Луизиана становится первым штатом глубокого юга США, который начинает продажу медицинской марихуаны спустя четыре года после легализации. Об этом сообщает Associated Press.
По всей Луизиане лицензию на выдачу медицинской марихуаны имеют девять аптек. Большинство из них планируется открыть на этой неделе.
Луизиана присоединяется к более чем 30 другим штатам США, которые разрешают медицинскую марихуану в той или иной форме.
Один из двух санкционированных государством производителей GB Sciences начал доставлять медицинскую марихуану в зарегистрированные амбулатории Луизианы во вторник, 6 августа, после того, как государственные регуляторы недавно завершили финальные испытания и очистили продукцию для выпуска.
Сотни пациентов в Луизиане ожидали начала программы после многих лет работы законодателей, которые в 2015 году создали нормативную базу для распространения медицинского каннабиса.
Согласно закону 2015 года и принятым с тех пор дополнительным поправкам, штат Луизиана разрешает медицинской марихуане лечить длинный список заболеваний и расстройств, таких как рак, судорожные расстройства, эпилепсия, глаукома, посттравматическое стрессовое расстройство и болезнь Паркинсона.
Восемьдесят восемь докторов по всему штату имеют разрешения на выдачу рекомендационных форм для покупки медицинского каннабиса в Луизиане.
Марихуана может быть доступна в виде масел, капсул, жидкостей для местного применения и ингаляторов, например, используемых пациентами, страдающими астмой, но не в форме для курения.
Первым продуктом GB Sciences будет жидкая настойка в трех разных концентрациях. Джон Дэвис, президент GB Sciences в Луизиане, сказал, что он ожидает, что через месяц появятся растворимые полоски для перорального приема, а затем кремы для местного применения.
Аптеки устанавливают собственную цену на продукты, страховка не покрывает их стоимость. Стоимость продукта составит от 99 до 200 долларов.