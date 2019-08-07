Finnair впервые выполнит рейсы на биотопливе

5 и 7 августа самолет Finnair Airbus A330 вылетит из международного аэропорта Сан-Франциско в аэропорт Вантаа в финской столице с использованием 12-процентной смеси биотоплива, уменьшив за два рейса объем выбросов углекислого газа примерно на 32 тонны, сообщает авиакомпания в своем пресс-релизе.

«Запуск инициативы “Push for Change” стал для Finnair важной вехой в предоставлении авиапассажирам возможности уменьшать свой экологический след», заявил исполнительный директор Finnair в странах Балтии и Восточной Европы Арунас Скуя.

Партнерами Finnair по применению биотоплива в Сан-Франциско являются SkyNRG, World Energy и Shell Aviation. Экологически безопасное биотопливо производится в Калифорнии из отработанного растительного масла без конкуренции с пищевой промышленностью и сельских хозяйством.