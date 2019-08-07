Новое интернет-приложение добавляет ОМОН на любую фотографию

В ходе акций протеста, состоявшихся в Москве в последние недели, наводить порядок были направлены отряды ОМОНа, которые использовали грубую физическую силу по отношению к протестующим. Российские пользователи интернета нашли способ добавить юмора к этой печальной ситуации, пишет Postimees.