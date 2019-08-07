Новое интернет-приложение добавляет ОМОН на любую фотографию

В ходе акций протеста, состоявшихся в Москве в последние недели, наводить порядок были направлены отряды ОМОНа, которые использовали грубую физическую силу по отношению к протестующим. Российские пользователи интернета нашли способ добавить юмора к этой печальной ситуации, пишет Postimees.
Пользователи твиттера нашли в телеграме бота FreeOmonBot, который добавляет сотрудников ОМОНа или Росгвардии на любую фотографию.
Принцип работы бота простой: пользователь должен прислать ему любую картинку, а бот вставит на него сотрудников ОМОНа, есть несколько вариантов на выбор. Пользователи твиттера тут же начали делиться своим творчеством.
UPD pic.twitter.com/b6P7S0aUUJ— Alice Bodler (@AliceBodler) August 6, 2019
"Что Путин искал на дне финского залива?" pic.twitter.com/vogHZFe09o— Зянон (@zmiecer) August 5, 2019
August 5, 2019
August 6, 2019
August 5, 2019
August 6, 2019
Пацан в панике(( pic.twitter.com/4VXB8k7pPP— кисулькен (@tacabbac) August 6, 2019
ору pic.twitter.com/8X6egWv3Zp— жубан (@styylllo) August 6, 2019
August 6, 2019
Ок, а как тебе такое, Илон Макс? pic.twitter.com/3ZPAhDslM5— G.Z. (@gerzharov) August 5, 2019
Introducing the Telegram OMON bot: Submit any photo and the boys in black will be waiting for you. Here are some of our favorite creations https://t.co/C8RZo41Ylr— The Moscow Times (@MoscowTimes) August 6, 2019