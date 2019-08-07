Ср, 7.08.2019
Никакой мысли о том, чтобы противопоставлять народы, в моей голове не мелькало. Тынис Лукас

Новое интернет-приложение добавляет ОМОН на любую фотографию

OMON boti kasutaja looming.

ФОТО: twitter.com

В ходе акций протеста, состоявшихся в Москве в последние недели, наводить порядок были направлены отряды ОМОНа, которые использовали грубую физическую силу по отношению к протестующим. Российские пользователи интернета нашли способ добавить юмора к этой печальной ситуации, пишет Postimees.

Пользователи твиттера нашли в телеграме бота FreeOmonBot, который добавляет сотрудников ОМОНа или Росгвардии на любую фотографию.

Принцип работы бота простой: пользователь должен прислать ему любую картинку, а бот вставит на него сотрудников ОМОНа, есть несколько вариантов на выбор. Пользователи твиттера тут же начали делиться своим творчеством.

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