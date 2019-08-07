Видео: в Перу пара погибла, упав с моста во время страстного поцелуя

После того, как Мэйбет и Гектор покинули ночной клуб в районе первого часа ночи, они возвращались домой через мост, на котором остановились, чтобы поцеловаться. На кадрах видно, как пара беспечно прислонилась к перилам на мосту, страстно обнимая и целуя друг друга. 34-летняя Мейбет села на металлическое заграждение и обвила своими ногами 36-летнего Гектора, но не удержав равновесие, она перевалилась назад, прихватив с собой Гектора. В последний момент пара отчаянно пыталась схватиться за металлическую конструкцию, но увы, сделать этого так и не смогла, грохнувшись вниз с моста.