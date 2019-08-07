Хансшмидт: новое правительство лучше предыдущего

Завтра исполняется сто дней правительству EKRE, Isamaa и Центристской партии. По этому случаю Postimees спросил у бизнесменов, какую оценку они дают руководителям государства.

Хансшмидт подтвердил, что новое правительство пыталось исправить крупные ошибки предыдущего правительства, например, снизив алкогольный акциз и проанализировав снижение акциза на газ и топливо.

"Для предпринимателя это элементарно: если сделал что-то неправильно, берешь и исправляешь. Предыдущее правительство свои ошибки не признавало и постоянно их оправдывало", - сказал Хансшмидт.

Бизнесмен признал, что если читать газеты и заголовки, создается впечатление, будто правительство ни с чем не справилось. "Если посмотреть, что они сделали, картина выглядит лучше. Нынешнее правительство прагматичнее предыдущего", - считает он.

Хансшмидт посоветовал правительству обязательно претворить в жизнь большие инвестиции в инфраструктуру: привести в порядок Горхолл, сделать шоссе четырехполосными, привести в порядок таллиннскую окружную дорогу.

"Кроме того, если мы хотим выйти на новый уровень в экономическом плане, нам нужно лучшее авиасообщение: по крайней мере два раза в день во все самые значительные европейские центры. Ни один инвестор не приходит сюда пешком или с несколькими пересадками", - заявил он.

Хансшмидт не считает, что новое правительство нанесло имиджу Эстонии непоправимый ущерб.