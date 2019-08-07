Полиция просит помощи в установлении личности утонувшего в Эмайыги мужчины

Тело молодого человека без каких-либо признаков насилия было обнаружено в реке Эмайыги в полдень 7 августа. Первоначально есть основания полагать, что мужчина мог утонуть, но точную причину смерти определит судебно-медицинская экспертиза.
Предполагается, что мужчине может быть 30-35 лет. У него среднее телосложение и короткие темные волосы. На груди имеется татуировка размером около 15 см в форме круга с линиями, напоминающими солнечный луч, в центре круга пятиугольник. На мужчине была темная ветровка, красная толстовка, черные полосатые брюки с белыми полосками и белые спортивные туфли. Никаких документов или других личных вещей при нем обнаружено не было.
Полиция вместе со своими партнерами пыталась выяснить, кем мужчина может быть, но безрезультатно. Любого, у кого есть информация, которая помогла бы установить личность, просят связаться с полицией по телефону 53302573 или arno.kits@politsei.ee.