Полиция просит помощи в установлении личности утонувшего в Эмайыги мужчины

Предполагается, что мужчине может быть 30-35 лет. У него среднее телосложение и короткие темные волосы. На груди имеется татуировка размером около 15 см в форме круга с линиями, напоминающими солнечный луч, в центре круга пятиугольник. На мужчине была темная ветровка, красная толстовка, черные полосатые брюки с белыми полосками и белые спортивные туфли. Никаких документов или других личных вещей при нем обнаружено не было.