Полиция установила личность утонувшего в Эмайыги мужчины

Тело молодого мужчины без каких-либо признаков насилия было обнаружено в реке Эмайыги в полдень 7 августа.
Никаких документов или других личных вещей при нем обнаружено не было, поэтому полиция обратилась к общественности, чтобы установить его личность. Сегодня, 12 августа, вечером стало известно, что речь идет о 29-летнем местном жителе.
«Результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что причиной смерти стало утопление, в крови был обнаружен алкоголь», - сообщил участковый полицейский Тарту Арно Китс.