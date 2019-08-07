Пн, 12.08.2019
В оригинале эта фраза во времена Поющей революции означала призыв приостановить миграцию из России – остановить наплыв русских в Эстонию. Но это было давно. Кристина Каллас
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  • Полиция установила личность утонувшего в Эмайыги мужчины

Полиция установила личность утонувшего в Эмайыги мужчины

Тело молодого мужчины без каких-либо признаков насилия было обнаружено в реке Эмайыги в полдень 7 августа.

Никаких документов или других личных вещей при нем обнаружено не было, поэтому полиция обратилась к общественности, чтобы установить его личность. Сегодня, 12 августа, вечером стало известно, что речь идет о 29-летнем местном жителе.  

«Результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что причиной смерти стало утопление, в крови был обнаружен алкоголь», - сообщил участковый полицейский Тарту Арно Китс.

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