Видео: в Тарту в Эмайыги утонул мужчина примерно 35 лет

Cегодня вскоре после полудня спасатели и полиция получили сообщение об утопленнике, чье тело покачивалось на воде в Эмайыги в самом центре Тарту.

Чтобы вытащить труп на сушу, были приложены усилия на обоих берегах.

Прогулочному судну из-за происшествия пришлось поменять маршрут и повернуть в другую сторону.

Обстоятельства смерти примерно 35-летнего мужчины выясняются. По словам пресс-секретаря Лыунаского спасательного центра Марека Кийка, мужчина был в одежде, поэтому не исключено, что он упал в воду с берега или лодки.

В этом году, по словам Кийка в Эстонии утонули уже 28 человек, примерно столько же сколько и в прошлом году за тот же период. В этом году свыше 20 утонувших были в возрасте 50 лет и старше.

"Людям постарше стоит критически оценивать свою физическую форму и состояние здоровья", - порекомендовал Кийк.