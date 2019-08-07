Анетт Контавейт вышла в третий круг турнира в Торонто

Игра продолжалась немногим менее, чем полтора сета. Первый остался за нашей теннисисткой - 7:5. Контавейт начала в свойственной ей манере, лихо стартовав и также лихо разбазарив преимущество. Первая ракетка Эстонии выиграла первые два гейма, но затем уступила три подряд. Далее была вязкая борьба до 12-го гейма, который после взятия своей подачи Контавейт выиграла, а вместе с геймом и первый сет.