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Анетт Контавейт вышла в третий круг турнира в Торонто

Aug 5, 2019; Toronto, Ontario, Canada; Anett Kontaveit (Estonia) celebrates after defeating Maria Sharapova (Russia) during the Rogers Cup tennis tournament at Aviva Centre. Mandatory Credit: Dan Hamilton-USA TODAY Sports

ФОТО: Dan Hamilton / USA TODAY Sports

Поединок Анетт Контавейт и Карлы Наварро был досрочно прекращен из-за травмы испанки. Контавейт вышла в третий круг турнира в Торонто.

Игра продолжалась немногим менее, чем полтора сета. Первый остался за нашей теннисисткой - 7:5. Контавейт начала в свойственной ей манере, лихо стартовав и также лихо разбазарив преимущество. Первая ракетка Эстонии выиграла первые два гейма, но затем уступила три подряд. Далее была вязкая борьба до 12-го гейма, который после взятия своей подачи Контавейт выиграла, а вместе с геймом и первый сет.

Второй сет продолжался лишь четыре гейма. Контавейт выиграла три, а затем испанка решила, что не будет продолжать борьбу и позволила Контавейт, практически без боя выйти в третий круг, где наша первая теннисистка встретится с третьей ракеткой мира, Каролиной Плишковой.

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