Ср, 7.08.2019
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Министерство социальных дел не поддержит поправки в Закон о гражданстве

Pildil vasakult Jevgeni Ossinovski, Marina Kaljurand.

ФОТО: SANDER ILVEST / EESTI MEEDIA/SCANPIX

Министерство социальных дел в четверг предложит не поддерживать план Социал-демократической партии о внесении изменений в Закон о гражданстве, поскольку считает, что он требует предварительно более основательного анализа, сообщает BNS.

Цель законопроекта - позволить ходатайствовать о гражданстве Эстонской Республики в порядке натурализации родившимся в Эстонии детям в возрасте до 15 лет, у которых один или оба родителя являются лицами без определенного гражданства или гражданами третьих стран и при этом постоянно проживали в Эстонии до 20 августа 1991 года. 

В результате изменений родители детей младше 15 лет, постоянно проживавшие в Эстонии до 20 августа 1991 года, получили бы возможность ходатайствовать о гражданстве Эстонии для своих детей без необходимости ходатайства о гражданстве Эстонии для себя.

Кроме того, законопроект аннулирует при подаче ходатайства о гражданстве Эстонии условие, по которому у ходатая должен быть долгосрочный вид на жительство или временное право на проживание. При этом сохраняется требование, чтобы ходатай пребывал в Эстонии законно на основании вида на жительство или права на проживание. 

Министр внутренних дел предложит правительству не поддерживать инициированный фракцией соцдемов 13 июня этого года законопроект, поскольку приведенные в нем поправки требуют более основательного анализа.

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