Министерство внутренних дел не поддержит поправки в Закон о гражданстве

Цель законопроекта - позволить ходатайствовать о гражданстве Эстонской Республики в порядке натурализации родившимся в Эстонии детям в возрасте до 15 лет, у которых один или оба родителя являются лицами без определенного гражданства или гражданами третьих стран и при этом постоянно проживали в Эстонии до 20 августа 1991 года.

В результате изменений родители детей младше 15 лет, постоянно проживавшие в Эстонии до 20 августа 1991 года, получили бы возможность ходатайствовать о гражданстве Эстонии для своих детей без необходимости ходатайства о гражданстве Эстонии для себя.

Кроме того, законопроект аннулирует при подаче ходатайства о гражданстве Эстонии условие, по которому у ходатая должен быть долгосрочный вид на жительство или временное право на проживание. При этом сохраняется требование, чтобы ходатай пребывал в Эстонии законно на основании вида на жительство или права на проживание.