Министерство внутренних дел не поддержит поправки в Закон о гражданстве

Министерство внутренних дел в четверг предложит не поддерживать план Социал-демократической партии о внесении изменений в Закон о гражданстве, поскольку считает, что он требует предварительно более основательного анализа, сообщает BNS.
Цель законопроекта - позволить ходатайствовать о гражданстве Эстонской Республики в порядке натурализации родившимся в Эстонии детям в возрасте до 15 лет, у которых один или оба родителя являются лицами без определенного гражданства или гражданами третьих стран и при этом постоянно проживали в Эстонии до 20 августа 1991 года.
В результате изменений родители детей младше 15 лет, постоянно проживавшие в Эстонии до 20 августа 1991 года, получили бы возможность ходатайствовать о гражданстве Эстонии для своих детей без необходимости ходатайства о гражданстве Эстонии для себя.
Кроме того, законопроект аннулирует при подаче ходатайства о гражданстве Эстонии условие, по которому у ходатая должен быть долгосрочный вид на жительство или временное право на проживание. При этом сохраняется требование, чтобы ходатай пребывал в Эстонии законно на основании вида на жительство или права на проживание.
Министр внутренних дел предложит правительству не поддерживать инициированный фракцией соцдемов 13 июня этого года законопроект, поскольку приведенные в нем поправки требуют более основательного анализа.