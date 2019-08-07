В Латвии от отравления метанолом умерли три человека

В Баускском крае Латвии предположительно от отравления метанолом умерли три человека, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
утром 1 августа в одном из частных домов в Брунавской волости полиция обнаружила двух мертвых мужчин без видимых признаков насильственной смерти.
Проводя осмотр места происшествия, полицейские по месту жительства мужчин обнаружили свежие и вареные грибы, а также двухлитровую пластиковую бутылку с неизвестной жидкостью.
Полицейские выяснили, что 29 июля из этого же дома в больницу была доставлена женщина, которая на следующий день умерла.
Как одна из первоначальных версий их гибели рассматривалось отравление грибами, однако сегодня получено заключение эксперта о том, что в пластиковой бутылке находился метанол, который, видимо, и стал причиной смерти людей.
В ходе расследования было установлено, что эту жидкость один из мужчин самовольно взял на своем рабочем месте, где производится биодизельное топливо.
В настоящее время полиция продолжает расследование, назначены судебно-медицинские экспертизы. Более подробных комментариев в интересах следствия полиция пока не дает.