В таллиннском районе Каламая легально выращивают и продают коноплю

В Эстонии выращивание марихуаны - преступление, но в данном случае все законно, потому что речь идет о конопле с минимальным процентом наркотического вещества, тогда как каннабидиол, который она содержит в избытке, не является психоактивным и при его применении эффекта эйфории не возникает.