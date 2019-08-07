В таллиннском районе Каламая легально выращивают и продают коноплю

В одном из подвалов в таллиннском районе Каламая всходит конопля, и хотя сбор урожая начнется только в октябре, он уже полностью забронирован клиентами, сообщает портал Rus.ERR.
В Эстонии выращивание марихуаны - преступление, но в данном случае все законно, потому что речь идет о конопле с минимальным процентом наркотического вещества, тогда как каннабидиол, который она содержит в избытке, не является психоактивным и при его применении эффекта эйфории не возникает.
"В нашей конопле полностью отсутствует наркотическое вещество тетрагидроканнабинол. Максимально разрешенное законом содержание его в сертифицированных семенах составляет менее 0,2%, и мы за этим строго следим", - пояснил владелец легальной плантации конопли Марти Рандма.
Несмотря на то, что КБД приписывают расслабляющие и даже лечебные свойства, его действие на организм досконально не изучено.