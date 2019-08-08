Чт, 8.08.2019
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Курсы для квартирных товариществ в Таллинне обещают провести и на русском языке

Фасад дома в Валга, где действует активное квартирное товарищество. Снимок илюстративный.

ФОТО: Arvo Meeks / Valgamaalane

Таллиннский департамент городского имущества начинает обучение членов правлений квартирных товариществ и собственников квартир.

Как подчеркнула вице-мэр столицы Эха Вырк, в первую очередь это коснется знаний юридических вопросов и законодательства о строительстве, в том числе проблем, связанных с квартиросъемщиками и должниками по квартплате. Вторая группа вопросов, в частности, будет связана с получением городских субсидий на реновацию и приведение дворов в порядок.

Курсы планируется провести в период с 18 сентября по 6 ноября в четырех районах - Ласнамяэ, Мустамяэ, Ыйсмяэ и Кесклинна с привлечением в последнюю группу также представителей Пыхья-Таллинна и Кристийне. В каждом районе будут проведены по два занятия. Курсы будут проходить на эстонском языке, бесплатно, продолжительностью в 1,5 часа.  Готовится также цикл занятий на русском языке.

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