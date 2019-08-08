Полиция ищет очевидцев ДТП, в котором пострадал мотоциклист

В среду, 7 августа, около 16.54 в Таллинне произошло ДТП, участниками которого стали легковой автомобиль и мотоцикл, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Инцидент имел место рядом с домом номер 65 по Кадака-теэ. Автомобиль Mercedes-Benz E220, которым управляла 37-летняя женщина, столкнулся с мотоциклом Kawasaki Z750, за рулем которого находился 26-летний мужчина.
Мотоциклиста доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу. Полиция просит возможных очевидцев аварии позвонить по телефону 6123000 или отправитль электронное письмо адресу põhja.lmt@politsei.ee.