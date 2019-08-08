"Краснодар" неудачно дебютировал в Лиге чемпионов

Встреча состоялась в Краснодаре и завершилась со счетом 0:1 в пользу португальцев. "Краснодару" не хватило двух минут для того, чтобы удержать ничью и получить небольшое преимущество перед ответным матчем в Португалии. Однако "быкам" рано посыпать голову пеплом: любая победа в Порту гарантирует "Краснодару" выход в следующий раунд ЛЧ.