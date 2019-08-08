"Краснодар" неудачно дебютировал в Лиге чемпионов

Команда Сергея Галицкого не смогла в дебютном для себя матче Лиги чемпионов переиграть одного из европейских грандов, португальский "Порту".
«Краснодар» проиграл португальскому «Порту» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Встреча состоялась в Краснодаре и завершилась со счетом 0:1 в пользу португальцев. "Краснодару" не хватило двух минут для того, чтобы удержать ничью и получить небольшое преимущество перед ответным матчем в Португалии. Однако "быкам" рано посыпать голову пеплом: любая победа в Порту гарантирует "Краснодару" выход в следующий раунд ЛЧ.
В случае победы над «Порту» «быки» сыграют с победителем пары «Истанбул Башакшехир» (Турция) — «Олимпиакос» (Греция).
Минимальное поражение 0:1 потерпело и киевское "Динамо", уступившее на выезде бельгийскому "Брюгге".