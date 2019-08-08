Столичные кинотеатры обещают показывать дублированные на русский язык фильмы

Жители Таллинна, как и нарвитяне, в скором времени могут смотреть в кинотеатрах фильмы, дублированные на русский язык, пишет Rus.ERR.
"Мы открыли кинотеатр в торговом центре Т1 и, поскольку мы определили значительную часть своей аудитории, как русскоязычное сообщество, то сделали запросы у дистрибьюторов и оказалось, что для Таллинна такая опция отсутствует", - сказала "Актуальной камере" руководитель сети кинотеатров Cinamon Татьяна Толстая, а также добавила, что после переговоров и исследований сети кинотеатров удалось договориться с большинством дистрибьюторов, чтобы фильмы с русским дубляжем появились и в столичных кинозалах, но один из вопросов все еще не решен до конца.
"Существует мнение, что в случае, если американский фильм дублирован русской звуковой дорожкой, то он должен быть снабжен также и эстонскими субтитрами, вот этот момент, как раз под вопросом", - пояснила Толстая.
Но поскольку сейчас продублированные фильмы идут совместно с оригиналами, то у посетителей кинотеатров всегда есть возможность выбора. Вслед за кинотеатром Cinamon остальные столичные кинотеатры тоже стали показывать фильмы, дублированные на русский язык, что само по себе уже говорит об их популярности среди публики.