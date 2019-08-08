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Кокорин и Мамаев сыграют в колонии в футбол против профессионального клуба

Павел Мамаев (крайний слева) и Александр Кокорин (сидит) будут должны еще два месяца провести в СИЗО.

ФОТО: Maxim Grigoryev / Maxim Grigoryev/TASS

«Салют» из Белгорода сыграет в колонии против команды форварда Александра Кокорина и полузащитника Павла Мамаева, передает sports.ru.

Клуб Олимп-ПФЛ,, третьего по силе дивизиона России, проведет матч с командой «Золотой лев», за которую выступают заключенные исправительной колонии №4, где отбывают наказание Кокорин и Мамаев.

Матч состоится 10 августа в исправительной колонии №4 города Алексеевка Белгородской области.

«Салют», набрав 6 очков в трех матчах, занимает шестое место в зоне «Центр» в ПФЛ.

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