«Для лучшего обслуживания зарубежных делегаций»: автомобили МИД хотят наделить правами оперативных транспортных средств

К числу оперативных транспортных средств хотят добавить автомобили МИДа, которые необходимы для лучшего обслуживания зарубежных делегаций и гостей.

С помощью оперативных транспортных средств выполняются срочные должностные или рабочие обязанности. О присутствии на дороге оперативного транспортного средства других участников движения предупреждают с помощью звуковых и световых сигналов. Информация о том, что автомобиль является оперативным транспортным средством, вносится в авторегистр.

Также в некоторых случаях ожидаются послабления в отношении нанесения на машины опознавательных знаков в полном объеме, если это невозможно из-за технических особенностей транспортного средства или его дизайна. Например, невозможно нанести одинаковые опознавательные знаки на все автомобили спасательной службы, поскольку машины имеют разную конструкцию.