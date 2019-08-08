Чт, 8.08.2019
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  • «Для лучшего обслуживания зарубежных делегаций»: автомобили МИД хотят наделить правами оперативных транспортных средств

«Для лучшего обслуживания зарубежных делегаций»: автомобили МИД хотят наделить правами оперативных транспортных средств

Мигалки.

ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

В четверг министр внутренних дел сделает правительству предложение дополнить перечень оперативных транспортных средств, дополнив его автомобилями Министерства иностранных дел.

К числу оперативных транспортных средств хотят добавить автомобили МИДа, которые необходимы для лучшего обслуживания зарубежных делегаций и гостей.

С помощью оперативных транспортных средств выполняются срочные должностные или рабочие обязанности. О присутствии на дороге оперативного транспортного средства других участников движения предупреждают с помощью звуковых и световых сигналов. Информация о том, что автомобиль является оперативным транспортным средством, вносится в авторегистр.

Также в некоторых случаях ожидаются послабления в отношении нанесения на машины опознавательных знаков в полном объеме, если это невозможно из-за технических особенностей транспортного средства или его дизайна. Например, невозможно нанести одинаковые опознавательные знаки на все автомобили спасательной службы, поскольку машины имеют разную конструкцию.

Также с помощью поправки хотят дополнить определение используемых для слежки автомобилей.

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