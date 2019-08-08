Чт, 8.08.2019
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Белоруссия расширит территорию безвизового режима для туристов из Эстонии

Флаг Белоруссии. Иллюстративное фото.

ФОТО: SCANPIX

Согласно подписанному президентом Белоруссии Александро Лукашенко указу, в регион безвизового пребывания в стране в туристических целях добавятся пять новых районов, пишет Rus.ERR.

Согласно указу, ранее существовавшие раздельно две безвизовые зоны для туристско-рекреационных территорий Бреста и Гродно объединяются в одну безвизовую территорию "Брест-Гродно", а также в нее включаются еще пять районов Гродненской области: Берестовицкий, Волковысский, Вороновский, Лидский и Щучинский.

В этом регионе срок безвизового пребывания в туристических целях увеличивается до 15 суток для граждан 73 государств, включая Эстонию. Кроме того, будет обеспечена возможность въезда еще через два дополнительных пункта пропуска на государственной границе ("Бенякони" и "Берестовица").

Сохраняется также безвизовый порядок въезда в Беларусь через аэропорт Минск.

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