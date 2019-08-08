Белоруссия расширит территорию безвизового режима для туристов из Эстонии

Согласно указу, ранее существовавшие раздельно две безвизовые зоны для туристско-рекреационных территорий Бреста и Гродно объединяются в одну безвизовую территорию "Брест-Гродно", а также в нее включаются еще пять районов Гродненской области: Берестовицкий, Волковысский, Вороновский, Лидский и Щучинский.

В этом регионе срок безвизового пребывания в туристических целях увеличивается до 15 суток для граждан 73 государств, включая Эстонию. Кроме того, будет обеспечена возможность въезда еще через два дополнительных пункта пропуска на государственной границе ("Бенякони" и "Берестовица").