В России экскурсионный автобус рухнул с обрыва: погибли дети

В результате аварии под Новороссийском пострадал 41 человек, в том числе 12 детей, еще 3 человека погибли. ДТП произошло в среду, 7 августа: автобус столкнулся с легковым автомобилем, оба транспортных средства упали с обрыва, пишет DW.com.

Пострадавшие доставлены в больницу, врачи провели 10 операций. Сообщается, что три человека, погибших в аварии, находились в легковом автомобиле. Жертвами ДТП стали женщина и двое детей.