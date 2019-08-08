Чт, 8.08.2019
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В Ласнамяэ начинается масштабный дорожный ремонт

Дорожный ремонт. Иллюстративный снимок.

ФОТО: Taimi Käos/Valgamaalane

В четверг начинается восстановительный ремонт внутриквартальных проездов в столичном районе Ласнамяэ, сообщила накануне пресс-служба мэрии Раэпресс.

Ремонт будет вестись на тротуарах у домов по улицам Арбу, 8 и Вирби, 7, за домом нр. 20 по улице Вирби, между домом нр. 1 по улице Выру и улицей Лаагна-теэ, у дома нр.16 по улице Вормси, на проезде перед домами нр.12-24 по улице Линнамяэ-теэ, на тротуаре во дворе домов нр. 43 и 45 по улице Линнамяэ-теэ, на тротуаре за домом нр. 14 по улице Кярбера, на тротуаре у домов нр.45 по улице Линнамяэ, нр.34 по улице Ляэнемере и 10 по улице Лойтсу.

Ремонт должен быть завершен в сентября, а его стоимость составит 260 тысяч евро.

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