В Ласнамяэ начинается масштабный дорожный ремонт

Ремонт будет вестись на тротуарах у домов по улицам Арбу, 8 и Вирби, 7, за домом нр. 20 по улице Вирби, между домом нр. 1 по улице Выру и улицей Лаагна-теэ, у дома нр.16 по улице Вормси, на проезде перед домами нр.12-24 по улице Линнамяэ-теэ, на тротуаре во дворе домов нр. 43 и 45 по улице Линнамяэ-теэ, на тротуаре за домом нр. 14 по улице Кярбера, на тротуаре у домов нр.45 по улице Линнамяэ, нр.34 по улице Ляэнемере и 10 по улице Лойтсу.