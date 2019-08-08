Чт, 8.08.2019
В оригинале эта фраза во времена Поющей революции означала призыв приостановить миграцию из России – остановить наплыв русских в Эстонию. Но это было давно. Кристина Каллас

Россия построила вертолетную базу на острове Гогланд в Финском заливе

Скалистый остров Гогланд достигает в длину 11 километров, а в ширину - не более трех километров.

ФОТО: Гогланд (фото из частного архива)

Россия в ходе учений на Финском заливе оборудовала на острове Гогланд вертолётную базу и планирует использовать ее постоянно, сообщили в среду финские и российские СМИ.

Гогланд расположен примерно в 55 км от побережья Эстонии и в 40 км от побережья Финляндии.

По данным информагентства TASS, база построена в ходе учений и будет использоваться постоянно.

Агентство Интерфакс сообщает со ссылкой на Западный военный округ (ЗВО), что пять вертолётных площадок оборудовали на острове Гогланд в Финском заливе военнослужащие инженерно-аэродромной службы Ленинградской армии ВВС и ПВО, вертодром может принимать все типы боевых и транспортных винтокрылых машин. На острове оборудован командно-диспетчерский пункт, метеостанция, топливо-заправочный комплекс, пункт технического обслуживания, специальное освещение.

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