Россия построила вертолетную базу на острове Гогланд в Финском заливе

Гогланд расположен примерно в 55 км от побережья Эстонии и в 40 км от побережья Финляндии.

По данным информагентства TASS, база построена в ходе учений и будет использоваться постоянно.

Агентство Интерфакс сообщает со ссылкой на Западный военный округ (ЗВО), что пять вертолётных площадок оборудовали на острове Гогланд в Финском заливе военнослужащие инженерно-аэродромной службы Ленинградской армии ВВС и ПВО, вертодром может принимать все типы боевых и транспортных винтокрылых машин. На острове оборудован командно-диспетчерский пункт, метеостанция, топливо-заправочный комплекс, пункт технического обслуживания, специальное освещение.