Сотни ИД-карт по таинственной причине стали непригодными для использования

«Используешь новую ИД-карту на заправке, чтобы получить скидку, а она «ломается», и ничего не помогает. Нужно делать новую карту», – говорит Postimees человек, оказавшийся в подобной ситуации.

Позднее он обратился с этой проблемой в бюро обслуживания полиции, где с ситуацией оказались уже знакомы. Даже прозвучала фраза, что он вовсе не первый, кто в такой беде.

«В нашей семье так стали негодными уже две карты, и я уже боюсь использовать ИД-карту на заправках или в других местах. Чтобы сделать новую ИД-карту, нужна примерно неделя, в банк войти без нее нельзя, чтобы оплатить счета, нужно передавать деньги кому-то другому. Неужели нельзя просто предупредить людей, чтобы они сделали себе на заправках отдельную скидочную карту или карту клиента, а не использовали ИД-карту?», – возмущается человек.

Руководитель отдела eID Департамента государственной инфосистемы (RIA) Маргус Арм признался, что в этом году были заблокированы, то есть стали непригодными для электронного использования 164 ИД-карты, которые использовались в качестве карты клиенты или для получения других э-услуг. ИД-карт нового типа среди них было 78, то есть проблема не в производителе ИД-карт, а в программном обеспечении.

«У обладателей заблокированных ИД-карт мы спрашивали, к каким услугам они прибегали, пользуясь картой, а также собирали другую нужную техническую информацию, но до сих пор нам пока не удалось выяснить причину блокировки. Причина может скрываться в совершенно разных обстоятельствах: в считывателе ИД-карты, компьютере пользователя, программном обеспечении, новой операционной системе, поставщике э-услуги и прочем. Мы ищем решение проблемы», – заверил Маргус Арм.

В RIA советуют сразу связываться с их департаментом в случае возникновения такой проблемы. «Чем больше мы соберем информации, тем быстрее решим проблему», – объясняет Арм.

Департамент полиции и погранохраны меняет все заблокированные подобным образом ИД-карты бесплатно.