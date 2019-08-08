Чт, 8.08.2019
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В "Челси" разгорелся очередной конфликт

David Luiz (vasakul) ja Alex Pritchard.

ФОТО: ADRIAN DENNIS/AFP

Защитник «Челси» Давид Луиз может перед самым закрытием трансферного окна перейти в «Арсенал».

По данным Sports.ru, переговоры бразильца с «канонирами» находятся в продвинутой стадии.

Однако «Челси» не намерен отпускать 32-летнего игрока, на этой почве разгорелся конфликт.

Защитник отказался тренироваться, так как твердо настроен сменить команду в это межсезонье.

Инсайдер BBC Дэвид Орнстайн подтверждает, что интерес «Арсенала» к Луизу реален.

Этим летом на пост технического директора «Арсенала» был назначен соотечественник Луиза Эду, ранее работавший в сборной Бразилии.

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